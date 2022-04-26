Италия задумалась о национализации завода «Лукойла»

Reuters: Италия может временно национализировать принадлежащий «Лукойлу» НПЗ ISAB

Италия задумалась над возможностью временно национализировать принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Один из собеседников агентства сказал, что вопрос могут поднять за заседании кабмина в четверг, 28 апреля. ISAB — крупнейший в Италии НПЗ по мощности. Ранее сырье из России обеспечивало примерно 30-40 процентов его потребностей, а остальное поступало с международных рынков. Однако после начала операции на Украине заводу пришлось закупать почти всю нефть у «Лукойла» — банки больше не хотели его кредитовать.

«В отсутствие кредитования на международном уровне мы не можем купить нефть в другом месте», — объяснил заместитель генерального менеджера ISAB Клаудио Джерачи. По его словам, сокращение кредитования также означает, что выплаты сотрудникам завода задерживаются.

Всего на НПЗ, расположенном на Сицилии, работает около тысячи человек. Он принадлежит швейцарской компании Litasco, которая, в свою очередь, контролируется «Лукойлом».

21 апреля об уходе из компании объявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов, который попал под персональные санкции Великобритании. Его активы в стране заморожены, также ему запрещен въезд. Алекперов руководил «Лукойлом» с момента основания компании в 1993 году. На данный момент ему также принадлежат 3,12 процента акций, еще 5,43 процента — через фонды.