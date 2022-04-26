В России предложили ввести новые льготы для матерей

Депутат Бессараб призвала дать женщинам пособие по уходу за ребенком от всех работодателей

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в ведомстве предложили ввести новые льготы для матерей. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.

Бессараб призвала дать женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, пособие от всех своих работодателей, если она трудилась по совмещению. «Поскольку Фонд социального страхования осуществляет прямые выплаты, мы настаиваем, чтобы они оплачивали пособие со стороны каждого работодателя, где трудилась мамочка», — объяснила она.

По словам депутата, на данный момент в России, если женщина работала на нескольких должностях, то она имеет право получать пособие только от одной организации, которую выберет сама. При этом выплаты по беременности и родам женщина получает от каждой компании.

«Видимо, фонд боялся, что мама сможет слишком обогатиться на нескольких работодателях. Я не знаю, как еще это объяснить. Каждый работодатель платил, но ограничение было по выбору мамы от одного работодателя. В результате вместо 40 процентов возмещения утраченного заработка, женщина в лучшем случае получает 20 процентов, хотя она не от хорошей жизни трудилась на нескольких работах», — добавила парламентарий.