Запад пообещал России новые санкции

Запад пообещал ввести против России новые санкции

Страны Запада, среди которых члены Евросоюза, Великобритания и США, пообещали продолжить вводить новые санкции в отношении России в случае необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министра внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян и торгового представителя США Кэтрин Тай.

«В координации с союзниками и партнерами Великобритания и США уже ввели беспрецедентные экономические и финансовые санкции против России, страны готовы увеличить экономическое давление», — сказано в нем. В заявлении, обнародованном по итогам переговоров Тревельян и Тай в шотландском Абердине, отмечается, что Лондон и Вашингтон «призовут других международных партнеров, включая Группу семи и других членов Всемирной торговой организации, оказать помощь в восстановлении экономики Украины».

На данный момент ЕС наложил на Россию пять пакетов санкций в связи со спецоперацией на Украине. Также Брюссель заявлял о разработке шестого пакета, включающего «умное» эмбарго на поставки нефти из России.

В свою очередь США, Великобритания, Япония, Австралия и некоторые другие страны вводят собственные санкции. В частности, Белый дом в начале марта запретил импорт российской нефти.

