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В Москве нашли самые дешевые съемные квартиры

«ИНКОМ-Недвижимость»: самая дешевая московская квартира сдается за 25 тысяч рублей в месяц

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В апреле 2022-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 25 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». По такой ставке сдается «однушка» в Ярославском районе (Северо-Восточный округ), в 15 минутах езды от станции метро «ВДНХ».

Общая площадь самой дешевой съемной квартиры — 36 квадратных метров, габариты кухни — 6 квадратных метров. Жилье расположено на втором этаже 14-этажного панельного дома на улице Вешних Вод. В наличии вся необходимая мебель, кухонный гарнитур, бытовая техника. Разрешено размещение с детьми и домашними животными.

Второе место в рейтинге дешевых съемных квартир досталось «однушке», также предлагаемой по ставке 25 тысяч рублей в месяц. 35-метровое жилище нашли на последнем этаже панельной пятиэтажки на Зеленом проспекте, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Новогиреево» (район Новогиреево). В комнате есть необходимая мебель, на кухне — бытовая техника. Окна выходят в тихий зеленый двор. Неподалеку от дома Кусковский лесопарк, рядом торговый центр, спортзал, бассейн. В районе развитая социальная инфраструктура.

Третья позиция — у однокомнатной квартиры за 26 тысяч рублей в месяц. Она располагается в 15 минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки», на четвертом этаже панельного пятиэтажного дома на Волгоградском проспекте (район Кузьминки). Жилье имеет общую площадь 30 квадратных метров, метраж кухни — 7 «квадратов».

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Ранее Москве предрекли резкий рост стоимости аренды жилья. Как сообщили эксперты, снижение доходов граждан и ряд других факторов могут вынудить многих жителей города переориентироваться с покупки квартир на их аренду. В результате уже в ближайшем будущем ставки аренды недвижимости в столице могут вырасти вплоть до 25 процентов.

Нина Ташевская
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