Врач назвал состояние Саакашвили близким к инвалидности

Член врачебного консилиума заявил, что состояние Саакашвили близко к инвалидности

Член созданного при омбудсмене Грузии консилиума врачей Отар Тоидзе назвал близким к инвалидности состояние бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу. И сейчас мы приблизились к этой точке», — сказал Тоидзе.

По словам врача, времени мало, политику срочно необходимо лечение за границей. «Неужели мы должны показать мертвого президента, чтобы население поверило в его состояние?» — добавил он.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции, чтобы принять участие в массовых протестах. Ранее на родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. В настоящий момент его обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. Находясь под арестом, Саакашвили 50 дней держал голодовку.