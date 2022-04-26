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Для российских пенсионеров проведут спортивные занятия в Сочи

В Сочи для пенсионеров летом откроют почти 50 спортивных площадок

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Власти Сочи летом откроют на территории города почти 50 спортивных площадок, где для местных пенсионеров будут проводить специальные занятия. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации российского города.

«Во всех внутригородских районах и 10 сельских округах определено 47 площадок, на которых инструкторы по спорту и тренеры бесплатно проведут различные спортивные занятия», — заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что пожилым горожанам будут доступны занятия по теннису, гимнастике, пулевой стрельбе, шахматам и легкой атлетике. Также все желающие смогут присоединиться к группам по игровым видам спорта, фитнесу и общей физической подготовке.

Кроме того, жители предпенсионного и пенсионного возрастов смогут принять участие в пеших походах по тропе здоровья. При этом, пообещали в администрации, тренировки сделают доступными и для тех, кто проживает в сельских округах Сочи: к ним будут выезжать бригады спортивных инструкторов.

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Варвара Кошечкина
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