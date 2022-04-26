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Российская студентка сбежала от пяти похитителей через окно

В Новосибирске 73-летнюю пенсионерку и ее сообщников обвинили в похищении студентки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске четырех жителей Самары и одного местного жителя обвинили в похищении 18-летней студентки и вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Екатерина Петрушина.

В ходе допроса один из фигурантов признался в содеянном, а остальные отказались от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции России. Четырех обвиняемых отправили в СИЗО, а их соучастницу, 73-летнюю пенсионерку, — под домашний арест.

По данным следствия, вечером 3 марта на парковке возле одного из домов на улице Николаева в Советском районе злоумышленники избили знакомую, после чего, используя газовый баллончик, незаконно поместили ее в салон машины и вывезли в Самару, где поместили в частный дом. Там сообщники насильно удерживали ее в течение нескольких дней, а также требовали передать им принадлежащую ей долю в самарской квартире стоимостью не менее 1,5 миллиона рублей. 8 марта потерпевшая сбежала от похитителей через окно, вернулась в Новосибирск и там обратилась в полицию.

В ходе обысков у фигурантов изъяли личные вещи девушки, мобильные телефоны и документы на квартиру. Также следователи осмотрели автомобиль, в котором перевозили потерпевшую, из его салона были изъяты пластиковые хомуты, закрепленные на дверной ручке.

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Елизавета Новикова
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