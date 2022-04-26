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Токаев вышел из правящей партии Казахстана

Президент Казахстана Токаев вышел из правящей партии «Аманат»

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вышел из правящей партии «Аманат», передает Tengrinews.

«С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя "Аманата" и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение», — сказал Токаев на съезде политсилы. Он поблагодарил за поддержку на президентских выборах и за то, что ему «в ответственный момент доверили управление партией».

Новым председателем избран спикер мажилиса (нижней палаты казахстанского парламента) Ерлан Кошанов, кандидатуру которого выдвинул Токаев.

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До 1 марта правящая партия Казахстана называлась «Нур Отан». Она была основана в 1999 году по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Покинув пост главы государства в 2019 году, он оставался председателем политсилы. В начале 2022 года Казахстан охватили массовые беспорядки. Одним из требований протестующих был уход из политики Назарбаева. После этого партию возглавил Токаев.

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София Сарджвеладзе
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