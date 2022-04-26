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Sony Pictures одобрила производство «Венома 3»

Студия Sony Pictures одобрила производство фильма «Веном 3»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Американская кинокомпания Sony Pictures одобрила производство третьего фильма франшизы «Веном». Об этом сообщает Variety.

Премьеру фантастической ленты о жизни журналиста Эдди Брока (Том Харди), в которого вселяется существо инопланетного происхождения Веном, следует ожидать после 2023 года. На данный момент авторы разрабатывают сценарий проекта.

Анонс картины был представлен Sony в виде ролика-мэшапа, куда вошли нарезки из фильмов, которые студия собирается выпустить в ближайшие годы. Там же компания показала кадры из биографического фильма Уитни Хьюстон «Я хочу потанцевать с кем-нибудь», а также отрывки из таких лент, как «Великий уравнитель 3» и «Крэйвен-охотник».

«Веном» является одной из самых успешных франшиз Sony, общие соборы которой составляют 1,35 миллиарда долларов. В России вторая часть ленты, вышедшая в 2021-м, стала самым кассовым фильмом года, собрав более 2 миллиардов рублей.

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Анастасия Астахова
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