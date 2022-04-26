Sony Pictures одобрила производство «Венома 3»

Студия Sony Pictures одобрила производство фильма «Веном 3»

Американская кинокомпания Sony Pictures одобрила производство третьего фильма франшизы «Веном». Об этом сообщает Variety.

Премьеру фантастической ленты о жизни журналиста Эдди Брока (Том Харди), в которого вселяется существо инопланетного происхождения Веном, следует ожидать после 2023 года. На данный момент авторы разрабатывают сценарий проекта.

Анонс картины был представлен Sony в виде ролика-мэшапа, куда вошли нарезки из фильмов, которые студия собирается выпустить в ближайшие годы. Там же компания показала кадры из биографического фильма Уитни Хьюстон «Я хочу потанцевать с кем-нибудь», а также отрывки из таких лент, как «Великий уравнитель 3» и «Крэйвен-охотник».

«Веном» является одной из самых успешных франшиз Sony, общие соборы которой составляют 1,35 миллиарда долларов. В России вторая часть ленты, вышедшая в 2021-м, стала самым кассовым фильмом года, собрав более 2 миллиардов рублей.

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