Описано устройство рынка по продаже девственности в России

Стало известно устройство рынка по продаже девственности в России

В России существует рынок по продаже девственности, с которой девушки готовы расстаться за цену от 35 тысяч рублей до 10 тысяч долларов, выяснила корреспондент «Ленты.ру». Сделки проводят на тематических сайтах, а также в группах во «ВКонтакте» и закрытых Telegram-каналах. Устройство этого рынка описано в материале «Ленты.ру».

На международном агрегаторе First Night цены в основном варьируются от тысячи до 10 тысяч долларов. При этом к покупателям и продавцам предъявляются разные требования при регистрации: покупатель может использовать любые имя и фотографию или вовсе не загружать фото, он также может перейти к покупке через несколько минут после модерации.

Женщине же необходимо не только указать параметры тела, но и загрузить фотографию с паспортом для подтверждения личности. Кроме того, она должна использовать настоящие фотографии, на которой лицо при публикации на сайте будет прикрыто зеленым кружком. При желании она может загрузить медицинскую справку о подтверждении девственности. После регистрации аккаунт пройдет верификацию, по итогам которой возле аватара появится зеленый значок, указывающий на то, что данные и документы подтверждены.

Общаться на сайте можно только с представителями противоположного пола. При этом девушка может выставить девственность на аукцион. Победитель выбирается по критериям на ее усмотрение.

В тематических группах во «ВКонтакте» покупателей больше, чем продавцов, практически все проводят время там с фейковых или анонимных аккаунтов и предлагают разные условия, в том числе декларируя, что рассчитывают после покупки девственности на дальнейшие отношения. Реальные цены сделок на таких площадках варьируются в среднем от 60 до 150 тысяч рублей, утверждает один из пользователей. При этом он заявил, что однажды заплатил за секс с девственницей 35 тысяч рублей.

«Девушка была из региона и срочно уезжала из Москвы, — сказал он. — Мы все сделали за час. Возможно, богатые мужчины и платят, как просят девушки на спецсайтах, по 20 тысяч евро. Я думаю, что это развод. Многие дурочки считают, что их плева стоит от 500 тысяч до 4 миллионов рублей»

По мнению социолога Анны Очкиной, появление рынка девственности связано с тем, что невинность считается редкостью, в связи с чем становится привлекательным товаром. Она допустила, что продавцы девственности получают деньги за нее не один раз, восстанавливая девственность в клинике. Собеседники «Ленты.ру», пользующиеся тематическими площадками, не подтвердили и не опровергли данное предположение.