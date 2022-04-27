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На Алтае появятся новые курорты

Новые курорты появятся в Белокурихе в Алтайском крае

Фото: страница «Курорт Белокуриха - сеть санаториев» во «ВКонтакте»

В Алтайском крае в ближайшие годы планируют открыть новые курорты в районе Белокурихи. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, в данном районе появится современный бальнеологический курорт на две тысячи номеров. Проект будет реализовываться поэтапно, принять первых отдыхающих курорт сможет уже в 2025-2026 годах.

Так, на данный момент на высокой стадии готовности уже находится четырехзвездочный санаторный комплекс «Алтай-West», рассчитанный на 440 номеров. На его строительство было направлено порядка восьми миллиардов рублей. Ожидается, что работать там смогут около 500 человек.

В общей сложности власти региона уже сформировали портфель из более чем 10 инвестпроектов на сумму около 40 миллиардов рублей для развития курорта.

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Варвара Кошечкина
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