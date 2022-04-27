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Сын участников Die Antwoord обвинил их в насилии

Приемный сын участников группы Die Antwoord Токки обвинил родителей в насилии

Фото: Angel Marchini / Globallookpress.com

Приемный сын участников южноафриканской электронной группы Die Antwoord обвинил родителей в насилии. Об этом сообщает NME.

20-летний Габриэль дю През, также известный как Токки, заявил, что Йоланди Фиссер (настоящее имя — Анри Дю Туа) и Ниндзя (настоящее имя — Уоткин Тюдор Джонс) обращались с ним словно с рабом. Он отметил, что никогда не ощущал любви со стороны музыкантов.

Токки пояснил, что страдает редким кожным заболеванием — гипогидротической эктодермальной дисплазией. По его словам, из-за этого недуга родители вселили в него мысль, что он дьявол. «Они заставили меня поверить, что я могу сжигать людей в аду и я король ада. Они сказали мне, что я могу принести тьму в этот мир», — сказал сын Йоланди и Ниндзи.

Молодой человек утверждает, что его и сестру, которой на данный момент 14 лет, заставляли полностью раздеваться каждый раз, когда им покупали одежду. Если дети отказывались, то их наказывали.

По словам Токки, однажды Йоланди пригласила его в комнату. Она была обнаженной, и ее рвало от алкоголя, но она настаивала, чтобы сын остался с ней. Токки также рассказал, что Ниндзя брал его сестру с собой в сауну и заставлял ее полностью раздеваться. «Почему Ниндзя хочет видеть мою сестру голой? Она такая маленькая. Это довольно странно», — отметил сын артистов.

Он вспомнил, что родители поздравили его после того, как он трижды ударил ножом своего старшего брата. «Они говорили: "Эй, молодец, не думали, что ты будешь мужчиной. На самом деле мы не ожидали, что ты ударишь своего брата, это здорово"», — поделился Токки.

Агент группы заявил, что участники Die Antwoord отвергают любые обвинения со стороны приемного сына. Сами артисты никак не прокомментировали ситуацию.

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Марина Погосян
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