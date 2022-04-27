Хуснуллин оценил риски изоляции для российской экономики

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что говорить про риск изоляции экономики России сложно

Вице-премьер Марат Хуснуллин в беседе с РБК оценил риски временной изоляции для российской экономики.

По словам собеседника издания, на данный момент говорить про риск изоляции достаточно сложно, поскольку на Россию постоянно накладывают новые санкции и ограничения. При этом, заявил Хуснуллин, в любом минусе надо искать плюсы.

«Я про свою отрасль могу сказать. Мы думали: стройматериалы, составные части купим за границей, и все нормально будет», — пояснил он, добавив, что сейчас эти вопросы пересмотрены, и в России будут создавать новые производства и продукты.

Говоря о задействованности рабочей силы, вице-премьер заявил, что сейчас где-то ресурсы освобождаются, но строительной отрасли будет легче. Так, по его словам, дефицит до начала санкций был миллион строителей, теперь, вероятно, он будет меньше. Это, в частности, связано с тем, что часть мигрантов уехала, когда курс доллара резко вырос.

«У нас же обмен идет через доллар: рубль меняем на доллар, а доллар на, например, сумы. И вот эта валютная операция стала невыгодной», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности изоляции России и отметил, что санкции станут стимулом развития экономики. Как подчеркнул Владимир Путин, страна не собирается изолироваться.