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В Карачаево-Черкесии планируют встретить 30 тысяч туристов на майских праздниках

В Карачаево-Черкесии на майские праздники ожидают больше 30 тысяч туристов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Во время майских праздников Карачаево-Черкесию могут посетить свыше 30 тысяч туристов. Как сообщает ТАСС, это на 16 процентов больше, чем годом ранее.

«На курортах Карачаево-Черкесской Республики в период майских праздников мы планируем принять 30 тысяч туристов. Это выше, чем прошлогодние показатели. В прошлом году в этот период было порядка 25 тысяч человек», — рассказала начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов министерства туризма, курортов и молодежной политики региона Ангелина Григорьева.

По ее словам, уже забронированы 95 процентов номеров в большинстве отелей региона. Средний по региону показатель бронирований в местах размещения, в том числе в хостелах и сезонных отелях, составляет 70 процентов.

Григорьева считает, что увеличение туристического потока обусловлено ростом популярности курортов Карачаево-Черкесии, а также открытием новых гостиниц и снятием большей части ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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