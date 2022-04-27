Киргизия просила Турцию не продавать Bayraktar Таджикистану

Бишкек просил Анкару «быть осторожной» с продажей беспилотников Таджикистану

Киргизия просила Турцию не продавать беспилотники Bayraktar Таджикистану. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев на заседании киргизского парламента, где 27 апреля рассматривали его кандидатуру, пишет 24.kg.

Депутат Мирлан Самыйкожо спросил Кулубаева, насколько достоверна информация, что Турция поставляет дроны Таджикистану. «Да, это правда. Турция отправила Bayraktar Таджикистану», — сказал исполняющий обязанности главы МИД.

По его словам, Бишкек просил Анкару «быть осторожной в этом вопросе», поскольку проблемы между Киргизией и Таджикистаном «еще не решены».

«Мы просили не продавать соседним странам беспилотники. Те ответили, что это бизнес, вопрос о наращивании военно-технического сотрудничества. Мы будем проводить переговоры с турецкой стороной после получения всей информации», — заключил Кулубаев.

Позже депутаты поддержали его кандидатуру на пост министра.

На границе Киргизии и Таджикистана регулярно происходят перестрелки и другие инциденты. В апреле 2021 года там вспыхнули полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали.