Знакомый с Че Геварой генерал КГБ Николай Леонов скончался в Москве

В Москве умер экс-глава аналитического управления КГБ генерал-лейтенант Николай Леонов

В Москве скончался бывший начальник аналитического управления КГБ генерал-лейтенант Николай Леонов. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник из его окружении.

Ветеран спецслужбы умер в возрасте 94 лет после продолжительной болезни.

Николай Леонов родился в 1928 году. После учебы в МГИМО пришел на службу в Комитет государственной безопасности СССР. Он курировал кубинское направление во внешней разведке и был знаком с Че Геварой, Фиделем и Раулем Кастро еще до их прихода к власти в стране.

В 1991 году Леонова назначили главой аналитического управления КГБ. После развала Советского Союза он ушел в отставку.

С 2003-го по 2007 год генерал был депутатом Госдумы от блока «Родина». В последние годы занимался публицистикой и преподавал в МГИМО.