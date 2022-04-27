Российские военные сбили вертолет Ми-24 под Харьковом

Минобороны заявило об уничтожении российскими ПВО украинского Ми-24 в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Харьковской области украинский вертолет Ми-24. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что воздушное судно было уничтожено в районе села Черкасская Лозовая. Кроме того, российские военные ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) около сел Пески-Радьковские и Борщевка.

Всего с начала специальной военной операции уничтожен 141 самолет, 111 вертолетов, 609 БПЛА, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц автомобильной техники.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.