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Российские военные сбили вертолет Ми-24 под Харьковом

Минобороны заявило об уничтожении российскими ПВО украинского Ми-24 в Харьковской области
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Харьковской области украинский вертолет Ми-24. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что воздушное судно было уничтожено в районе села Черкасская Лозовая. Кроме того, российские военные ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) около сел Пески-Радьковские и Борщевка.

Всего с начала специальной военной операции уничтожен 141 самолет, 111 вертолетов, 609 БПЛА, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц автомобильной техники.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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