США закупились российским мороженым

На первое место среди импортеров российского мороженого вышли США

Российский экспорт мороженого поставил рекорд в прошлом году, увеличившись на 50 процентов (до 86 миллионов долларов). В физическом выражении объем поставок взлетел на 26 процентов, превысив 33 тысячи тонн, говорится на сайте «Агроэкспорта».

На первое место среди импортеров российского мороженого вышли США. В 2021 году они купили 10,6 тонны (рост в 2,8 раза) на 29 миллионов долларов (в 3,1 раза). Далее идет Казахстан, куда Россия поставила 9,9 тысячи тонн мороженого на 23 миллиона долларов. Экспорт в Монголию вырос на 7,1 процента, до 2,2 тысячи тонн.

Также в топ-5 покупателей российского мороженого в прошлом году входили Украина, Китай, Сенегал. Всего Россия поставляет продукт в 45 стран.

«В последние годы важными для нас рынками стали США и Канада, да и поставки на другие рынки за пределами постсоветского пространства в настоящее время могут быть осложнены. Поэтому компаниям потребуется время на диверсификацию географии», — отметил генеральный директор ООО «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев. У России есть возможность существенно усилить позиции в Китае, также перспективными рынками могут стать страны Африки и Персидского залива, уверен он.