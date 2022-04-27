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В России достроили первый трансграничный железнодорожный мост в Китай

Возведение российской части моста через Амур между Россией и Китаем завершено в ЕАО

Фото: Florence Lo / Reuters

В Еврейской автономной области (ЕАО) завершили возведение российской части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур между Россией и Китаем, сообщает ТАСС.

В церемонии завершения строительства поучаствовал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он выразил благодарность строителям и вручил им государственные награды. По словам Трутнева, Россия готова к запуску движения по мосту и ожидает от Китая информации о том, что открылась их часть переезда. Предполагается, что переговоры займут порядка месяца.

Министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что мост между Россией и Китаем изменит экономику региона и способствует развитию сотрудничества двух стран.

«Трансграничный железнодорожный переход обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов — от потребительских до сырьевых, что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Сегодня это уже не просто коммерческий, а международный проект, усиливающий приоритетный восточный вектор в развитии российской экономики», —заявил глава Минвостокразвития.

В 2021 году завершилась укладка рельсов на первом железнодорожном мосту между Россией и Китаем. Части полотна сомкнули 17 августа.

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Марина Совина
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