Названы самые живописные горные маршруты в России

Горные тропы Башкирии попали в тройку самых живописных в России

Горные тропы Республики Башкортостан вошли в тройку самых живописных в России маршрутов для треккинга по версии русскоязычных пользователей социальных сетей. Соответствующий опрос провел сервис бронирования жилья Tvil.ru, передает «Башинформ» в среду, 27 апреля.

Самыми красивыми маршрутами признали тропы Крыма, за них проголосовали более 30 процентов пользователей. По результатам опросов, путешественники предпочитают горные маршруты Голицына, Чернореченского каньона, Ай-Петри и другие тропы.

Вторую строчку заняли маршруты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, за них проголосовали около 30 процентов пользователей. Тропы Башкирии отметили 11 процентов опрошенных.

В топ-10 попали маршруты Алтайского края, Карелии, Краснодарского края, Камчатского края, Мурманской области и Красноярского края, а также тропы вокруг озера Байкал.

