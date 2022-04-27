Дочь Назарбаева ушла с поста главы президиума экологической организации

Алия Назарбаева ушла из президиума Ассоциации экологический организаций Казахстана

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ушла с поста главы президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

«Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана. Это было еще в конце января. И 4 февраля мы провели общее собрание членов нашей ассоциации», — рассказали в пресс-службе.

Свой пост Назарбаева занимала с декабря 2017 года.

В начале января 2022 года в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо. Они переросли в массовые беспорядки, протестующие требовали ухода Назарбаева из политики. Митинги были подавлены с помощью армии. По официальным данным, погибли 230 человек.

После этого Назарбаев потерял ряд своих постов. В отставку также были отправлены несколько его родственников.