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Стартовал молодежный проект «Петровские времена» Российского общества «Знание»

Стартовал федеральный молодежный проект «Петровские времена» Российского общества «Знание»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Просветительский форум для старшеклассников и студентов «Петровские времена», который проходит в Санкт-Петербурге, дал старт одноименному федеральному проекту Российского общества «Знание», запущенному в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого. В рамках этого проекта в 23 мультимедийных исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране в этом году пройдут молодежные просветительские форумы, посвященные жизни и правлению основателя великой Российской империи.

Просветительские форумы «Петровские времена» помогут российским школьникам и студентам расширить знания о легендарной личности Петра Великого, а также разобраться в проведенных им реформах в сфере государственной и общественной жизни. Совокупность этих знаний позволит молодым людям лучше понять особенности исторического развития нашего государства. Благодаря онлайн-трансляции форума на сайте Российского общества «Знание» и в официальном сообществе VK к мероприятию смогли подключиться зрители со всей страны.

Первый форум проекта состоялся в Санкт-Петербурге — городе, ставшем символом Петровской эпохи. Модератором открытия выступил журналист, телеведущий, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, подчеркнул в видеовыступлении на открытии форума, что нет почти ни одной сферы нашей жизни, которая бы не уходила корнями в эпоху Петра Великого: она делит историю России на две части. До Петра это патриархальное, замкнутое в себе Московское государство, а после него — совсем другая страна — Российская империя.

Как лектор Российского общества «Знание» Владимир Мединский поддержал проект «Петровские времена» и записал видеокурс лекций об эпохе Петра Первого и его жизни. Этот курс с 1 мая начнет транслироваться на телеканале «Культура», его также можно будет увидеть на онлайн-площадках Общества «Знание» и лектория «Достоевский».

Участников форума в Санкт-Петербурге лично поприветствовал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он также поблагодарил партнеров Общества «Знание» — Фонд гуманитарных проектов, исторические парки «Россия — Моя история», Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество — за совместную работу над проектом «Петровские времена», который поможет молодежи углубиться в прошлое.

Посетивший открытие форума «Петровские времена» вице-губернатор Санкт Петербурга Борис Пиотровский передал участникам форума приветствие от лица правительства и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. «У нас есть традиция в стране: все самое хорошее начинается в Петербурге, в том числе сегодняшний форум. Уже понятно по лицам, которые здесь присутствуют, по программе, что он будет успешным, удивительно интересным. Еще один важный момент: самое лучшее в Петербурге всегда начинается в музеях, они самые прогрессивные, модные. И здесь все совпало. В этом году главное событие для Петербурга и петербургской культуры — 350-летие со дня рождения Петра Первого, и все события, которые происходят в городе, а это более 200 мероприятий регионального характера, а также 20 больших федеральных мероприятий, посвящены этой важной дате, и сегодня — одно из таких мероприятий», — сказал он.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в приветственном письме к участникам форума отметил: «Рассчитываю, что стартовавший сегодня цикл молодежных форумов, организованных Российским обществом «Знание», объединит молодых людей по всей стране, вовлечет их в предметный, обстоятельный и вместе с тем увлекательный разговор о Петровской эпохе, поможет по-новому взглянуть на отечественную историю и ее наиболее выдающихся деятелей».

В рамках открытия форума состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Российского общества «Знание» с Фондом Гуманитарных Проектов, направленное на активное взаимодействие при организации выставок, форумов, фестивалей, лекций, дискуссий и мультиформатных мероприятий для российской молодежи. Проект «Петровские времена» стал для партнеров первым опытом такого сотрудничества.

На лекциях форума «Петровские времена» школьники и студенты узнали о том, зачем Пётр Первый отправился в дипломатическую миссию в 1697 году, как он открыл окно в Европу, почему принял указ о бритье бород, и много других интересных фактов. Затем ребята сами собрали спилс-карту России 1725 года и приняли участие в интерактивных играх, которые помогли им разобраться, зачем император так часто издавал указы, как вел реформы и укреплял армию.

Ведущими лекций и интерактивов форума выступили доктора исторических наук, профессора СПбГУ Павел Кротов и Кирилл Назаренко; кандидат исторических наук, специалист по истории России Михаил Калинин и кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Матасова.

В заключение форума состоялась экскурсия по постоянной экспозиции парка «Россия — Моя история», посвященной эпохе правления династии Романовых.

Аналогичные форумы для молодежи в этом году пройдут в 23 мультимедийных исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране — от Ставрополя до Новосибирска, Южно-Сахалинска и Владивостока.

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Татьяна Романова
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