В Хабаровске открылась выставка «неповторимых» фотографий в технике амбтротипии

В Хабаровске в Музее археологии открылась выставка «Серебром по стеклу» об особой фотографии фотографа Вадима Курика. Об этом сообщает информагентство ХКС.

В экспозиции представлено почти 70 работ. Курик — единственный в регионе, кто работает в технике амбротипии, при которой изображение закрепляется на стеклянной пластине с серебряным напылением. При этом он не является профессиональным фотографом, для него это хобби. В основном он снимает людей и окружающую его жизнь.

«Я занимаюсь фотографией больше полувека. Снимал на пленку, цифру, в инфракрасном диапазоне. Фотографировал даже через донышко бутылки и на спичечный коробок. Все эти техники более или менее современные, они повторяемые. Фотографии таким образом можно сделать один раз, два и много раз. Мне хотелось чего-то более уникального, исторического. Так я начал осваивать технологию XIX века, амбротипию. Фотография формируется на стекле серебром. Прелесть ее заключается в том, что при такой технологии изображение получается в единственном экземпляре», — сказал Курик.

Специально к выставке Курик придумал глубокие рамы, которые не пропускают лишний свет и внимание концентрируется на самом снимке. Изображения хранятся в больших ящиках с ячейками.