Российский журналист спас человека во время съемки сюжета

Журналист Кирилл Рябоконь из Кирова спас тонувшего человека во время съемки сюжета

Корреспондент «Первого городского канала в Кирове» Кирилл Рябоконь спас человека во время съемки сюжета. Ролик, в котором журналист помог тонувшему мужчине выбраться из воды, опубликован в группе телеканала во «ВКонтакте».

Один из героев уличного опроса, сюжет о котором снимал Рябоконь, решил нырнуть в городской пруд. «Водный сезон открыт, купайтесь, наслаждайтесь жизнью», — прокомментировал его поступок российский журналист. Позже корреспондент заметил, что мужчина начал тонуть. Рябоконь залез в воду и вытащил его из пруда. Затем герою сюжета оказали помощь врачи.

«Мы его оклемали, все хорошо, дождались приезда полиции и скорой и пошли дальше работать», — прокомментировал случившееся Рябоконь. Журналист также поблагодарил неравнодушных прохожих, которые участвовали в оказании первой помощи мужчине.

Ранее другой российский журналист из Белгородской области Александр Сашнев спас тонущую собаку во время съемок репортажа. Корреспондент телеканала «Мир Белогорья» нырнул за псом в сильный мороз и вытащил его на сушу.