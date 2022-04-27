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Российский журналист спас человека во время съемки сюжета

Журналист Кирилл Рябоконь из Кирова спас тонувшего человека во время съемки сюжета

Кадр: Telegram-канал Baza

Корреспондент «Первого городского канала в Кирове» Кирилл Рябоконь спас человека во время съемки сюжета. Ролик, в котором журналист помог тонувшему мужчине выбраться из воды, опубликован в группе телеканала во «ВКонтакте».

Один из героев уличного опроса, сюжет о котором снимал Рябоконь, решил нырнуть в городской пруд. «Водный сезон открыт, купайтесь, наслаждайтесь жизнью», — прокомментировал его поступок российский журналист. Позже корреспондент заметил, что мужчина начал тонуть. Рябоконь залез в воду и вытащил его из пруда. Затем герою сюжета оказали помощь врачи.

«Мы его оклемали, все хорошо, дождались приезда полиции и скорой и пошли дальше работать», — прокомментировал случившееся Рябоконь. Журналист также поблагодарил неравнодушных прохожих, которые участвовали в оказании первой помощи мужчине.

Ранее другой российский журналист из Белгородской области Александр Сашнев спас тонущую собаку во время съемок репортажа. Корреспондент телеканала «Мир Белогорья» нырнул за псом в сильный мороз и вытащил его на сушу.

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Асель Минбаева
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