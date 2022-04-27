США столкнулись с трудностями при производстве комплексов Stinger для Украины

Reuters: у США не хватает комплектующих для производства ПЗРК Stinger для поставок Украине

Соединенные Штаты столкнулись с трудностями при производстве комплектующих для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, которые должны быть отправлены в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что власти не желают перенаправлять мощности на производство устаревших технологий, которым уже много лет. Кроме того, компании ВПК боятся остаться с невостребованным оружием после окончания украинского кризиса. Как отмечает агентство, запасы Stinger имеют ограниченное применение в американских ВС, но США нужно, чтобы они были в наличии, пока разрабатываются системы следующего поколения.

Генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс также сообщил инвесторам, что компания не сможет увеличить производство ракет Stinger до 2023 года из-за нехватки деталей и материалов для оружия. «Мы работаем с министерством обороны последние пару недель, мы активно пытаемся найти ресурсы для некоторых материалов, но, к сожалению, министерство обороны не покупало Stinger уже около 18 лет, а некоторые компоненты больше не доступны в продаже», — приводит его слова Politico.

Ранее стало известно, что американские военные планируют заменить ракеты комплекса FIM-92 Stinger боеприпасом нового поколения. Отмечалось, что в 2023 финансовом году ракеты Stinger RMP с перепрограммируемым микропроцессором устареют, а Stinger RMP Block 1 проходят процедуру продления срока службы. В 2023 году планируется начать проектирование новой ракеты.

