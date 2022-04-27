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Россиянам назвали лучшее время для покупки жилья

Замглавы Минстроя Стасишин посоветовал россиянам покупать новостройки сейчас

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россиян призвали покупать квартиры в новостройках. Такой совет гражданам дал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, его слова передает РИА Новости.

Стасишин назвал текущее время лучшим для покупки первичного жилья. Он заявил, что на данный момент вкладываться в такие квартиры абсолютно безопасно — нынешние условия гарантируют завершение строительства квартиры и качество финального продукта. Чиновник считает, что застройщикам стоит активнее рассказывать потенциальным клиентам о выгоде приобретения недвижимости сейчас.

«Поэтому те, кто принял решение не покупать, или думает, покупать ли жилье или вложить деньги куда-то в другое место, поверьте, сейчас созданы все необходимые условия, чтобы ваши инвестиции оставались эффективными с точки зрения безопасности и рентабельности», — резюмировал замглавы Минстроя, напомнив, что с 1 мая 2022 года банки начнут выдавать жилищные кредиты по обновленной ставке.

Ранее президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов годовых, а также продлить действие льготных ипотечных программ до конца года. Глава государства отметил, что мера призвана сделать жилье доступнее и поддержать строительную отрасль.

Александра Качан
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