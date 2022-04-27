СКР возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ мирных жителей

СКР возбудил уголовные дела после обстрелов мирных жителей из ДНР и ЛНР со стороны ВСУ

Российские следователи возбудили уголовные дела после обстрелов украинскими силовиками гражданского населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 и 26 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских воинских формирований прицельно обстреляли здания в пяти городах Донецкой народной республики (ДНР) — Горловке, Донецке, Макеевке, Мариуполе и Ясиноватой. В результате в Макеевке погиб один мирный житель, в Донецке и Горловке четыре человека были ранены, еще шесть обратились к врачам. Были разрушены газопроводы и повреждены 17 жилых домов. В этот же период украинские военные обстреляли города Рубежное, Кировск, Попасная, а также населенные пункты Калиново и Донецкий в Луганской народной республике (ЛНР).

В СКР заявили, что обстрелы гражданской инфраструктуры нарушают положения статьи 3 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны гарантируют, что мирные жители пользуются защитой от опасности, возникающей в связи с военными операциями, и не должны являться объектом нападений.

Сейчас следователи устанавливают личности силовиков, причастных к этим преступлениям.

