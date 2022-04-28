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США запретили проводить шествие «Бессмертного полка»

В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к «Духу Эльбы»

Фото: Consulate of Russia in NY / Globallookpress.com

США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» на территории страны, а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, цитату приводит ТАСС.

Власти Ирландии ранее также отозвали разрешение на проведение этого шествия. Власти Германии также задумались о запрете «Бессмертного полка», однако пока размышляют о том, чтобы ограничиться проведением альтернативного шествия, рассказал Марков. «Вы представляете, кто пойдет в альтернативных колоннах? Нельзя допустить, чтобы шествие в поддержку нацизма ширилось», — возмутился сопредседатель штаба, имея в виду возможность приглашения украинцев поучаствовать в мероприятии.

Организаторы акции в России в этом году решили провести ее в виде традиционного шествия по центральным улицах российских городов, которое пройдет 9 мая.

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Виктория КондратьеваНиколай Кондратьев
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