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Пьяный полицейский по телефону «заминировал» школы в Арзамасе

Пьяный полицейский в Арзамасе по телефону пообещал взрыв в одной из школ города

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Пьяный полицейский по телефону «заминировал» одну из школ в Арзамасе, но не сказал, какую именно. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фигурант дела — 24-летний водитель мобильного взвода Патрульно-постовой службы Кирилл Д. Относительно недавно он расстался с девушкой, взял на службе больничный и уехал на какое-то время к родителям. Там Кирилл начал злоупотреблять алкоголем. В какой-то момент он позвонил в Арзамас и пообещал, что вскоре в городе взорвется одна из школ.

Сотрудники полиции сперва проверили все учебные заведения, никаких следов взрывчатки не обнаружили. Затем правоохранители вычислили звонившего и нагрянули к нему. При проверке документов выяснилось, что Кирилл разорвал служебное удостоверение.

Свое поведение сержант полиции объяснил тем, что плохо себя чувствует после случайного падения. Возможно, это правда — у задержанного врачи обнаружили перелом основания черепа.

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Леонид Микуляк
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