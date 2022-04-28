Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Старейший снежный барс России попал в фотоловушку

Фотоловушка в Туве зафиксировала старейшего снежного барса России

Фото: WWF / заповедник «Убсунурская котловина»

Фотоловушки на территории Республики Тува сфотографировали старейшего снежного барса России. Об этом сообщает Babr24.com со ссылкой на алтайский заповедник.

Отмечается, что с февраля по март проходит общероссийский учет численности снежного барса. Специалисты заметили на одном из февральских снимков самца снежного барса. Эти кадры изучил Сергей Спицын, эксперт WWF, научный сотрудник Алтайского заповедника. Он определил, что на фотографии запечатлен Хоргай – самый старый снежный барс, проживающий на территории России.

«Хоргая мы легко узнали по характерному рисунку пятен на шкуре. От копчика ниже по хвосту пятна идут, как код Морзе: три пятна — два — одно. На фотографиях рисунок отлично виден, это важно, чтобы сравнивать ирбисов: фотографии должны быть получены с одного ракурса», — рассказал он.

Хоргаю 13 лет, это максимальный возраст ибисов в дикой природе. Впервые он попался на камеры в 2010 году, которые также были установлены Сергеем Спицыным. Тогда молодому самцу уже было примерно два года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины
Стали известны подробности романа Эмбер Херд и Илона Маска
Переехавший в Израиль Моргенштерн признался в тоске по России
Стало известно о двух погибших из-за обстрела рынка в Донецке
Дружественная для россиян страна отменила все ограничения на въезд
Стройкам в России предрекли проблемы
Президент Анголы попросил Путина объяснить цели спецоперации на Украине
Медведев допустил «печальный конец» бундестага из-за решения по оружию для Киева
МИД заявил о вмешательстве США во внутренние дела России через интернет
Партнер «Газпрома» сообщил о конце эры сотрудничества России и Германии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.