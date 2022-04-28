Старейший снежный барс России попал в фотоловушку

Фотоловушка в Туве зафиксировала старейшего снежного барса России

Фотоловушки на территории Республики Тува сфотографировали старейшего снежного барса России. Об этом сообщает Babr24.com со ссылкой на алтайский заповедник.

Отмечается, что с февраля по март проходит общероссийский учет численности снежного барса. Специалисты заметили на одном из февральских снимков самца снежного барса. Эти кадры изучил Сергей Спицын, эксперт WWF, научный сотрудник Алтайского заповедника. Он определил, что на фотографии запечатлен Хоргай – самый старый снежный барс, проживающий на территории России.

«Хоргая мы легко узнали по характерному рисунку пятен на шкуре. От копчика ниже по хвосту пятна идут, как код Морзе: три пятна — два — одно. На фотографиях рисунок отлично виден, это важно, чтобы сравнивать ирбисов: фотографии должны быть получены с одного ракурса», — рассказал он.

Хоргаю 13 лет, это максимальный возраст ибисов в дикой природе. Впервые он попался на камеры в 2010 году, которые также были установлены Сергеем Спицыным. Тогда молодому самцу уже было примерно два года.