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Названо число пытавшихся попасть из Белоруссии в Польшу нелегалов

Из Белоруссии в Польшу с начала года пытались попасть более 4 тысяч нелегальных мигрантов

Фото: Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

С начала года в Польшу из Белоруссии пытались попасть 4283 нелегальных мигранта. Такое число назвали в польской Погранслужбе, передает «Интерфакс».

27 апреля границу пытались перейти 28 граждан Египта, Йемена, Сирии и Ирака, с начала месяца — 977, добавили в Погранслужбе. За прошлый год, по данным Варшавы, границу пытались пересечь почти 40 тысяч беженцев.

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Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда с белорусской стороны туда подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. Позже их разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги». Лагерь беженцев просуществовал до 22 марта. Часть людей отправили на самолетах в Ирак, остальных расселили на территории Белоруссии в ожидании эвакуации.

Евросоюз называл миграционный кризис «гибридной агрессией» Минска.

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София Сарджвеладзе
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