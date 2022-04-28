Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Вышел трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Студия Disney представила трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Ролик вышел на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Отмечается, что проект станет продолжением одноименного анимационного сериала, выходившего в 1989-1990 годы. По сюжету картины бурундуки Чип и Дейл вместе с другими анимационными героями живут в «реальном мире». Друзья были «актерами» детективного шоу, но они отошли от дел и начали вести скучную повседневную жизнь. Чип устроился работать страховым агентом, а Дейл решился на «CGI-операцию», чтобы вернуть былую актуальность.

Все меняется, когда товарищи узнают о пропаже своего старого приятеля. Они отправляются распутывать это дело, чтобы спасти ему жизнь.

Премьера картины «Чип и Дейл спешат на помощь» запланирована на 20 мая 2022 года. Фильм должен выйти на стриминговом сервисе Disney+.

Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины
Драка покупателей и охранников в московском ТЦ попала на видео
Премьер-министр Киргизии попал в больницу
Девушка без ног попала на обложку модного журнала
Психотерапевт назвал способ перестать быть «мамочкой» в отношениях
Высшая квалифколлегия судей России дала согласие на арест судьи Кондрат
Главврач скорой помощи в Москве назвал среднее время прибытия бригады
FINA завершила проверку в отношении отстраненного пловца Рылова
На черноморское побережье запустят 130 дополнительных поездов
Ким Чен Ын вышел в свет в «суперфуражке» и погонах генералиссимуса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.