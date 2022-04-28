Стала известна вероятность возвращения Чубайса в Россию в ближайшее время

ТАСС: Чубайс находится в Италии и не вернется в Россию для дачи показаний по делу о краже

Стала известна вероятность возвращения бывшего спецпредставителя президента Анатолия Чубайcа в Россию в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность», — рассказал ТАСС собеседник. Сообщается также, что экс-спецпредставитель президента не планирует давать показания по делу о краже его имущества.

По делу о краже усадьбы в деревне Переделки проходят бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что Сучков оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов. В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.