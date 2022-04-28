В США заявили об использовании Россией дельфинов для защиты Севастополя

The Washington Post: Россия использует дрессированных дельфинов для защиты Севастополя

Россия разместила дрессированных дельфинов у входа в ключевой порт Черного моря, чтобы защитить Севастополь. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies.

На кадрах, как утверждает издание, видны два загона для дельфинов. По словам обозревателя Военно-морского института США Х.И. Саттона, загоны были перемещены на базу в феврале, во время начала российской военной операции на Украине. Представители Maxar Technologies в письме The Washington Post согласились с обозревателем.

По информации издания, США обучают и используют дельфинов для защиты от подводных угроз с 1960-х годов. Эксперты отмечают способность дельфинов легко обнаруживать опасные объекты, в том числе мины, на дне океана с помощью природного гидролокатора.

Программа обучения морских млекопитающих ВМС США была рассекречена в 1990-х годах. Это помогло опровергнуть заявления защитников прав животных о том, что дельфинов использовали в качестве наступательного оружия.

Отмечается, что с 1973 года в Крыму начали подготавливать морских животных для ВМФ СССР — их применяли для борьбы с боевыми пловцами, подрыва кораблей и поиска оружия. После распада СССР Украина продолжила работу севастопольского центра подготовки дельфинов, однако использовала млекопитающих для дельфинотерапии. После вхождения Крыма в состав России, как сообщает издание, подготовка военных дельфинов была возобновлена. Официального подтверждения этой информации нет.