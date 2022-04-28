Из-за проблемного брокера возбудили дело

Полиция возбудила дело в отношении сотрудников НКЦ из-за «Универ Капитала»

Полиция возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Национального клирингового центра (НКЦ) проблемного брокера «Универ Капитал», заявлявшего о намерении инициировать процедуру банкротства, пишет РБК.

Поводом для возбуждения дела стала распродажа ценных бумаг брокера в конце марта, после возобновления торгов на Московской бирже. НКЦ, входящий в структуру площадки и выступающий в роли центрального контрагента (исполняет обязательства биржи перед всеми добросовестными участниками рынка), начал распродавать находившиеся на балансе «Универ Капитала» облигации федерального займа (ОФЗ), поскольку они выступали обеспечением.

При этом продавались бумаги не только самого брокера, но и его клиентов. Среди последних были те, кто торговал с маржинальным кредитом, а также те, кто совершал сделки на собственные средства. Бумаги распродавались в режиме дискретного аукциона по более низкой по сравнению с обычным режимом цене. Это привело к образованию убытков по позициям клиентов «Универ Капитала».

Помимо этого, НКЦ списал со счета «Универ Капитала» штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, которые также были частично взяты из клиентских средств, в результате чего клиенты начали подавать к «Универ Капиталу» иски о возмещении ущерба. Брокер предупредил о возможном банкротстве и попросил ЦБ о финансовом оздоровлении, однако регулятор ответил, что такая процедура в России предусмотрена только для банков.

Впоследствии штраф в 1,2 миллиарда был частично возвращен компании, и руководство «Универ Капитала» объявило, что угрозы банкротства больше нет. Кроме того, совместно с ЦБ была разработана схема повышения финансовой устойчивости компании.

Дело в отношении неустановленных сотрудников НКЦ возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Брокер подчеркивает, что не обращался с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, однако допускает, что это могли сделать клиенты.