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Российский заключенный захотел принять участие в спецоперации на Украине

Суд отказал заключенному в замене срока в колонии на участие в спецоперации РФ на Украине

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Новомосковский городской суд Тульской области получил прошение осужденного за смертельное ДТП таксиста из подмосковного Одинцова Намика Тагирбекова, изъявившего желание искупить свою вину «участием в боевых действиях по защите государственных интересов России, ДНР и ЛНР». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из материалов дела следует, что 9 мая 2020 года Тагирбеков на служебном Hyundai Solaris в подмосковной Немчиновке в пьяном состоянии совершил наезд на пешеходов — мужчину с дочкой-подростком. Девочка погибла в результате полученных травм. Таксист был осужден на 7,5 года заключения. В настоящее время он отбывает наказание в тульской колонии №6 общего режима. В своем ходатайстве он попросил заменить ему неотбытую часть срока на участие в боевых действиях на Украине.

Судья Сергей Щегуров отказал осужденному, даже не рассмотрев его просьбу. Ходатайство было возвращено Тагирбекову с разъяснением положений статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса России («Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора»). В своем ответе судья пояснил, что «перечень вопросов, подлежащих рассмотрению при исполнении приговора, не содержит пункта о возможности замены наказания на добровольное участие в боевых действиях».

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Любовь Ширижик
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