Российские компании начали занимать «до получки»

В России вырос спрос на оборотные кредиты для бизнеса

Российские малые и средние компании весной 2022 года начали активно брать оборотные кредиты, которые можно назвать аналогом микрозаймов «до получки» для физлиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Центробанка и Корпорации малого и среднего бизнеса.

Отечественный бизнес нарастил спрос на льготные кредиты в рамках двух запущенных в марте ЦБ программ. Их общий лимит составил 675 миллиардов рублей. 340 миллиардов из этой суммы направлено на оборотные кредиты (оператором программы выступает ЦБ), еще 335 миллиардов — на кредитование малого и среднего бизнеса в инвестиционных целях.

По условиям программ, предприниматели могут получить краткосрочные (до одного года) и среднесрочные (до трех лет) кредиты по ставкам 15 (для малого бизнеса) и 13,5 (для среднего) процента.

С начала марта к программе льготного оборотного кредитования присоединились 90 банков. Эти кредитные организации уже выбрали половину предусмотренных программами лимитов — совокупно 165,1 миллиарда рублей. По прогнозу ЦБ, полностью лимит будет исчерпан к концу июня.

При этом вторая программа пользуется гораздо меньшим спросом. За тот же срок предприятия малого и среднего бизнеса получили только 500 кредитов на общую сумму 16 миллиардов рублей на инвестиционные цели. Таким образом, спрос на оборотные кредиты превышает востребованность инвестиционных займов в 10 раз.

