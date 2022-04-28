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Российские врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане

Врачи в Новосибирске провели первую в стране сложнейшую операцию на сердечном клапане

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Минздрава в Новосибирске провели первую в истории России сложнейшую операцию на сердечном клапане. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали РИА Новости в медучреждении.

Как отмечается, в клинику обратилась 21-летняя пациентка из Братска, у которой была диагностирована редкая врожденная аномалия сердца — вместо трех створок на аортальном клапане органа у девушки была всего одна, что приводило к затруднению оттока крови в аорту.

Хирурги приняли решение провести пациентке операцию. Однако, уточнили в медучреждении, установка механического протеза в дальнейшем серьезно повлияла бы на качество жизни девушки и существенно ограничила бы ее физическую активность.

«Учитывая молодой возраст пациентки и планирование в дальнейшем беременности и вынашивания ребенка, мы решили выполнить процедуру Росса... В ходе вмешательства мы забрали собственный легочный клапан пациентки, погрузив его в синтетический сосудистый протез для профилактики расширения корня аорты, и имплантировали на место пораженного аортального клапана сердца», — пояснил директор института патологии кровообращения НМИЦ имени Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.

По его словам, вся операция была проведена через разрез всего в шесть сантиметров — подобное хирургическое вмешательство стало первым в отечественной медицинской практике. В мире же известно всего о двух подобных случаях.

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Варвара Кошечкина
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