У самого северного университета России сменился руководитель

В Заполярном государственном университете имени Федоровского сменился ректор

В Заполярном государственном университете имени Федоровского сменился ректор. На должность руководителя вуза был назначен Евгений Голубев, говорится в сообщении, поступившем «Ленте.ру».

На новой должности Голубев пообещал продолжить «большую трансформацию» учебного заведения в один из ведущих вузов международной сети арктических университетов, способных решать стратегические задачи развития Арктики. Над реновацией вуза работает Агентство развития Норильска с участием федеральных и международных экспертов при поддержке компании «Норникель».

«Наша общая задача, чтобы университет стал привлекательным прежде всего для жителей Таймырского полуострова, а в будущем так же смог аккумулировать ребят и из других регионов», — прокомментировал назначение Голубева заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

Евгений Голубев — кандидат географических наук. Ранее он руководил Техническим парком Тюменского государственного университета и проектами, связанными с нефтегазовой отраслью.