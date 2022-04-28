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69-я параллель

У самого северного университета России сменился руководитель

В Заполярном государственном университете имени Федоровского сменился ректор
Евгений Голубев

Евгений Голубев. Фото: пресс-служба ЗГУ им. Н.М. Федоровского

В Заполярном государственном университете имени Федоровского сменился ректор. На должность руководителя вуза был назначен Евгений Голубев, говорится в сообщении, поступившем «Ленте.ру».

На новой должности Голубев пообещал продолжить «большую трансформацию» учебного заведения в один из ведущих вузов международной сети арктических университетов, способных решать стратегические задачи развития Арктики. Над реновацией вуза работает Агентство развития Норильска с участием федеральных и международных экспертов при поддержке компании «Норникель».

«Наша общая задача, чтобы университет стал привлекательным прежде всего для жителей Таймырского полуострова, а в будущем так же смог аккумулировать ребят и из других регионов», — прокомментировал назначение Голубева заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

Евгений Голубев — кандидат географических наук. Ранее он руководил Техническим парком Тюменского государственного университета и проектами, связанными с нефтегазовой отраслью.

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Валерий Розенберг
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