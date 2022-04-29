Антонов отверг заявления Псаки об отсутствии гумпомощи России на Украине

Посол в США Антонов отверг заявление Псаки об отсутствии гуманитарных шагов РФ на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на заявление представителя Белого дома Джен Псаки, не увидевшей гуманитарных шагов РФ на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат предложил пресс-секретарю Белого дома ознакомиться с материалами Минобороны, которые рассказывают о гуманитарной помощи России.

«Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике», — сказал посол.

По словам Антонова, что с начала спецоперации из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировано более миллиона человек, на Украину доставлено около 16 тысяч тонн гуманитарной помощи.