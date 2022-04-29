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Обвиняемых в убийстве в Белоруссии россиян арестовали в Подмосковье

В Московской области арестовали россиян за убийство должника в Белоруссии

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Подмосковье суд арестовал россиян, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство в Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 29 апреля, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным ведомства, двое мужчин обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору и покушении на убийство двух человек. Следствие полагает, что гражданин Белоруссии организовал убийство двух мужчин, которые были должны ему сумму в 42 миллиона рублей. За убийство должников мужчина пообещал двоим знакомым по 100 тысяч рублей.

В начале апреля 2022 года фигуранты пригласили жертв в частный дом в Минской области. В доме завязалась драка, в ходе которой обвиняемые избили жертв ногами, руками и тупыми предметами. Один из потерпевших скончался на месте, но второму удалось убежать.

Организатор и исполнители убийства скрылись с места преступления и в ту же ночь покинули Белоруссию и уехали в Россию, где правоохранители двух стран в рамках сотрудничества задержали их 26 апреля. Организатор убийства также задержан, и в связи с тем, что он является гражданином Белоруссии, решается вопрос о его экстрадиции.

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Леонид Микуляк
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Обвиняемых в убийстве в Белоруссии россиян арестовали в Подмосковье
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