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Россиянка убила мужа топором, расчленила его тело и закопала в огороде

В Иркутске 59-летняя женщина убила мужа топором, расчленила его тело и закопала в огороде

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Иркутске 59-летнюю местную жительницу обвинили в убийстве 62-летнего супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева.

По версии следствия, женщина во время ссоры убила мужа топором и расчленила его тело, а после некоторые части тела избранника закопала в огороде, а остальное сожгла в печи. 13 апреля она заявила в полицию об исчезновении супруга.

Во время осмотра дома и прилегающей территории следователи, криминалисты и полицейские обнаружили следы крови и человеческие останки. Также они изъяли с места происшествия ножи и кухонный топор.

После предъявления улик она призналась в содеянном и подробно рассказала о произошедшем. Решается вопрос о помещении ее в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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