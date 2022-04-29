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В России заявили о нарушении международных связей из-за незаконных действий НАТО

Сенатор Климов заявил о нарушении международных связей из-за незаконных действий НАТО

Фото: Pixabay

Председатель Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что из-за незаконных действий «машины» НАТО против РФ нарушаются международные связи, подчеркнув, что Россия продолжит тесное взаимодействие со странами АСЕАН. Его слова приводит РИА Новости.

«Вся "машина" НАТО, Австралия, Япония, Новая Зеландия и еще ряд государств противостоят России. Но все они вместе взятые — 45 стран — это меньше четверти человечества», — отметил Климов. По его словам, в результате их незаконных действий против Москвы были нарушены международные связи, растут цены и социальная напряженность по всему миру.

По словам сенатора, попытки называть началом украинского кризиса события с 24 февраля — ложные. «Американцы при непосредственном участии государств-блока НАТО и верхушки бюрократии Евросоюза совершили переворот на Украине в 2014 году», — заявил Климов. Он добавил, что после этого началась война в Донбассе, в результате которой погибло не менее 15 тысяч человек. Однако западные СМИ об этом ничего не говорили.

По мнению Климова, решить конфликт через Минские соглашения, подписанные украинской стороной, не получилось из-за срыва переговоров со стороны руководства Украины. Он считает, что главный ущерб от этого испытывает прежде всего континентальная Европа, а также США.

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Марина Совина
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