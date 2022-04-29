В Британии оценили вероятность холодной войны

Обозреватель Spiked Фуреди отверг начало холодной войны из-за незначительности Запада

Автор Фрэнк Фуреди (Frank Furedi) заявил, что США испытывают ностальгию по холодной войне и воспринимают кризис на Украине как возможность напомнить о своих прошлых успехах. Об этом он написал в материале для британского издания Spiked.

Обозреватель отметил, что после начала спецоперации России на Украине США захотели укрепить свою репутацию и напомнить о своей роли мирового лидера. Он отметил, что Вашингтон пытался восстановить свой авторитет после вывода войск из Афганистана. «Но аналогия с холодной войной не помогает до конца объяснить нынешние геополитические реалии», — отметил он.

Журналист из Британии оценил вероятность начала холодной войны и отверг эту идею из-за незначительности Запада. По его мнению, сегодня эта группа стран не обладает такой ролью, как в былые времена.

«Сегодня Запад как идея играет гораздо менее значимую роль. А западный альянс в том виде, в котором он существует, уже не проецирует практически никакого нравственного авторитета», — подчеркнул Фуреди.

Фуреди напомнил, что во времена холодной войны в Европе отсутствовали конфликты внутри Западного и Восточного блоков, поскольку сверхдержавы обладали мощью и влиянием. Сейчас миру свойственна многополярность, баланс не сил не утвержден, а такие новые игроки, как Китай и Индия, отвергнут роли на втором плане.

Журналист добавил, что текущая ситуация похода на обстановку перед Первой мировой войны, когда не было понимания о разделении стран на блоки. Однако актуальное положение сложнее: США стремятся изолировать Россию, что зависит от позиции Китая и иных развивающихся государств. Кроме того, среди западных стран нет единства, о чем говорит нерешительность ФРГ.