Компания попавшего под санкции миллиардера избавилась от крупного добытчика угля

«Северсталь» продала компанию «Воркутауголь» холдингу «Русская энергия»

Компания попавшего под санкции российского миллиардера Алексея Мордашова «Северсталь» избавилась от одного из крупнейших в стране угледобывающих предприятий «Воркутауголь», пишет РБК.

«Воркутауголь» владеет четырьмя шахтами, одним угольным разрезом и одной обогатительной фабрикой. Покупателем выступает компания «Русская энергия», принадлежащая бывшему топ-менеджеру инвесткомпании А1 Андрею Тясто и владельцу инфраструктурного холдинга AEON Роману Троценко.

Сумма сделки, как сообщается, составит 15 рублей, как минимум часть из которых «Русская энергия» получила в качестве кредита от Московского кредитного банка (МКБ).

После попадания Мордашова под западные санкции в начале марта «Северсталь», как сообщалось, лишилась трети своего экспорта, которая приходилась на европейские страны. При этом Мордашов, в отличие от многих других бизнесменов и топ-менеджеров, попавших под санкции, не сокращал свою долю в компании.

