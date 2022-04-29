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Компания попавшего под санкции миллиардера избавилась от крупного добытчика угля

«Северсталь» продала компанию «Воркутауголь» холдингу «Русская энергия»

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Компания попавшего под санкции российского миллиардера Алексея Мордашова «Северсталь» избавилась от одного из крупнейших в стране угледобывающих предприятий «Воркутауголь», пишет РБК.

«Воркутауголь» владеет четырьмя шахтами, одним угольным разрезом и одной обогатительной фабрикой. Покупателем выступает компания «Русская энергия», принадлежащая бывшему топ-менеджеру инвесткомпании А1 Андрею Тясто и владельцу инфраструктурного холдинга AEON Роману Троценко.

Сумма сделки, как сообщается, составит 15 рублей, как минимум часть из которых «Русская энергия» получила в качестве кредита от Московского кредитного банка (МКБ).

После попадания Мордашова под западные санкции в начале марта «Северсталь», как сообщалось, лишилась трети своего экспорта, которая приходилась на европейские страны. При этом Мордашов, в отличие от многих других бизнесменов и топ-менеджеров, попавших под санкции, не сокращал свою долю в компании.

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Платон Щукин
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