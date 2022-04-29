В регионах губернаторов новой волны реализуются проекты по импортозамещению

Проект «Сделано в России» помогает бизнесу продвигать свою продукцию и искать партнеров

Западные санкции создали новые возможности для развития региональной промышленности. Региональные предприятия развиваются в том числе с помощью федеральных и региональных мер государственной поддержки. Как отмечал Владимир Путин, эти меры нацелены на обеспечение стабильной и уверенной работы предприятий в изменившейся реальности. О том, как предприятия при поддержке государства следуют курсу на импортозамещение, рассказывает и проект «Сделано в России». Платформа помогает предпринимателям продвигать свою продукцию и искать новых деловых партнеров, информирует о развитии в регионах импортозамещающих производств.

Благодаря многосторонней поддержке со стороны властей региональные промышленные предприятия в условиях санкций продолжают свою работу. Кроме того, в ряде регионов открываются новые перспективные производства. В статье — про импортозамещающие предприятия, которые открылись в регионах губернаторов новой волны в текущей экономической реальности.

Так, на фоне санкций в Забайкалье начал работу завод железобетонных изделий. Он будет производить высококачественные изделия для строительства массового жилья. «Отрадно, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, введение санкций, мы не только не останавливаем, а еще и открываем новые производства», — отметил губернатор Александр Осипов. Он также подчеркнул, что новое производство позволит увеличить объемы строительства и снизить себестоимость строительно-монтажных работ. Созданию завода способствовала масштабная государственная поддержка: займ на 95 миллионов рублей от Фонда развития промышленности России и на 50 миллионов рублей — от забайкальского Фонда. Региональное правительство заявило о готовности поддерживать новый завод в дальнейшем.

Производство инновационных нагревательных тканей стартовало в Калининградской области на заводе «Ампертекс». Выпускаемая на предприятии нагревательная электропроводящая нить ложится в основу создания кровли на зданиях, одежды, обогревательных труб, корпусов машин и оборудования. Благодаря этому продукция может нагреваться до 40 и 80 градусов. Нить прошла предварительное тестирование, успешно предотвратив появление наледи на остановке общественного транспорта в Зеленоградске в зимний период. Новое производство запущено при государственной поддержке: «Ампертекс» — участник региональной особой экономической зоны — сотрудничает с центром «Мой бизнес» и Корпорацией развития Калининградской области — управляющей компанией индустриального парка «Храброво».

Новая линия производства акриловых эмульсий открылась на химическом предприятии «Пигмент» в Тамбовской области. Акриловые дисперсии — компонент для изготовления строительных и ремонтных материалов, клея ПВА, скотча и белой бумаги. Новый цех сможет обеспечить стопроцентное импортозамещение сырья, необходимого для изготовления белой бумаги. Он будет выпускать более 50 тыс. тонн продукции и обеспечит прирост выручки в объеме 1,5 миллиарда рублей в год. По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, запуск третьей линии производства завершает масштабный проект по импортозамещению иностранного сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. Регион полностью обеспечит акриловыми эмульсиями целлюлозно-бумажную промышленность России. Глава Тамбовской области также подчеркнул, что в проект инвестировано более 1 миллиард рублей.

Новый крупный бетонный завод начал работу на Камчатке. Производство полностью ориентировано на отечественное сырье: добываемый в регионе щебень, песок из регионов Дальнего Востока и добавки, закупаемые в Хабаровске. Производственная мощность составляет 240 кубических метров бетона в час и оценивается как высокая. Завод сможет обеспечивать бетоном строительные объекты региона.

О наличии в Нижегородской области новых импортозамещающих разработок, обладающих экспортным потенциалом, заявил губернатор Глеб Никитин. «Это автомобильные сидения, геомембраны, медицинская мебель, жгуты проводов и многое другое. У нас немало сильных компаний, которым сегодня помогает наш Центр импорта и импортозамещения, а также центры экспорта», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что региональные предприятия в условиях санкций успешно открываются новым возможностям. «Санкционное давление привело к тому, что российская экономика должна была вынужденно провести ревизию, даже перезагрузку некоторых отраслей. Нужно было сформировать исчерпывающее понимание об экономической ситуации. И это понимание сформировалось: российская экономика смогла не просто противостоять давлению, но и оказалась достаточно подготовленной к такой ситуации и жизнеспособной. В регионах сейчас мы видим создание собственных производств, масштабирование производств, которые уже существовали, но имеют новые возможности в изменившихся условиях, а также глобальный курс на импортозамещение. Мы каждый день сталкиваемся с новой информацией в новостях об эффективном импортозамещении в российских регионах, и нельзя сказать, что есть провал, что-то выбыло из оборота. Это означает, что российская экономика готова к масштабным вызовам, и что региональное управление показывает свою эффективность», — поделился эксперт.

Позитивно оценивает развитие экономики регионов в условиях санкций политолог Данила Гуреев. «В обществе сложился неправильный стереотип о том, что российская экономика носит лишь сырьевой характер. И если убрать нефть и газ из сегментов рынка, то Россия моментально разорится. На самом деле, структура российской экономики носит многовекторный характер. В России, помимо нефти и газа, существуют развитые сектора экономики, которые имеют положительную рентабельность. Сегодня мы видим, что Россия с каждым годом становится все более значимым экономическим игроком, осваивая новые производственные ниши», — отмечает он.

Таким образом, масштабные западные санкции не просто не остановили работу крупных производств в регионах России, но и открыли перспективное пространство для импортозамещения. В ряде субъектов федерации в этом контексте запускаются новые производства, нацеленные на обеспечение экономического благополучия территорий. Федеральные и региональные власти поддерживают промышленные предприятия, помогают им адаптироваться к новым условиям и использовать время возможностей по максимуму.

