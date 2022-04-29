Россиянка призналась в убийстве 11-летнего сына по указанию сожителя

В Башкирии женщина по приказу сожителя задушила 11-летнего сына и закопала его тело в лесу

В Сибае следователи задержали супружескую пару по делу об убийстве 11-летнего мальчика, пропавшего без вести более 20 лет назад. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

По данным следствия, погибший был сыном подозреваемой. Ее сожитель, испытывая неприязнь к мальчику и не желая заниматься его воспитанием, с помощью угроз и уговоров убедил избранницу избавиться от ребенка. Злоумышленники разработали план, согласно которому в июле 2001 года женщина под предлогом сбора веников уехала с сыном в лес в Баймакском районе, где задушила мальчика поясом от халата, который ей заранее передал второй фигурант.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по республике, после этого подозреваемая вернулась домой и сообщила возлюбленному о том, что выполнила его приказ, на что тот ответил: «Бери лопату и иди закопай тело». Женщина так и сделала. Велосипед и обувь мальчика она выбросила неподалеку от места преступления, а халат и пояс вечером сожгла в бане.

О пропаже школьника в полицию сообщил его дедушка. Он сказал, что утром 21 июля внук уехал от него на велосипеде к матери, однако до дома так и не добрался. Было возбуждено дело, однако тогда следователям не удалось найти ребенка.

В 2017 году между деревнями Хасаново и Культубан был найден череп неизвестного человека. Молекулярно-генетическая экспертиза показала, что он принадлежат пропавшему в Баймакском районе мальчику. В 2021-2022 годах следователи, криминалисты и полицейские повторно изучили материалы дела и вновь допросили родственников потерпевшего, а также установили новых свидетелей.

В результате выяснилось, что к исчезновению ребенка может быть причастна его мать и ее супруг, который в 2001 году был сожителем. После предъявления доказательств женщина призналась в содеянном и выдала мужа. Известно, что пара воспитывает двух общих детей.

