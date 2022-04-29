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В Екатеринбурге стали делать мебель в скандинавском стиле

Мебельная фабрика из Екатеринбурга расширяет производство на фоне ухода IKEA из России

Кадр: Оbltv

Екатеринбургская мебельная фабрика начала делать мебель в скандинавском стиле. После того, как с рынка ушла известная шведская компания, спрос на уральские стеллажи вырос в разы. Об этом сообщает сайт Свердловского областного телевидения.

Мебельная фабрика ежедневно производит более 1500 изделий. Стулья, стеллажи, тумбы под раковину. «На данном предприятии я работаю с 2013 года, работой довольны. Работы всегда в достатке, простоев у нас от сезона к сезону не бывает», — говорит оператор распиловочного цеха Сергей Мартюченко.

Также на фабрике делают мебель и элементы декора на заказ. «Объемы достаточно большие, станков достаточно, мощности у нас очень большие. Кухни, шкафы-купе, все под заказ. Все по эскизу. Сложная работа, требующая внимания», — отметил сборщик мебели Сергей Сысолякин.

В марте, когда закрылась IKEA, спрос на изделия уральской фабрики вырос в разы. Здесь начали делать мебель в скандинавском стиле. «Качество у нас не хуже, чем у IKEA. Мы разработали и выпускаем аналогичные модели. Наш покупатель без мебели не останется», — рассказал руководитель мебельной фабрики Константин Кухаренко.

Санкции, уверяет руководство фабрики, их не коснулись. Почти все материалы и фурнитура — российские. Кроме того, предприятия, взявшие курс на импортозамещение, поддерживает государство.

«Мы для наших предприятий должны обеспечивать: первое — сырье и материалы, из которых они производят мебель. Это очень важное направление. А второе — мы должны обеспечивать рынки сбыта. Десятки, сотни наших предприятий, в том числе и мебельщики, получили фактически новые свободные ниши на рынке, и они их сейчас активно осваивают», — говорит заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Сейчас на фабрике работают над новыми моделями мебели — разрабатывают эскизы стеллажей и тумб под телевизор.

Григорий Шугаев
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