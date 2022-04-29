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Психолог назвала способ давать действительно полезные советы

Психолог Стейплз рекомендовала не давать поспешных советов окружающим и больше слушать

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Клинический психолог и кандидат наук Линдси Стейплз рассказала, как давать действительно полезные советы. Она объяснила, что не стоит навязывать свое мнение окружающим и назвала способ правильно формулировать рекомендации в статье для Psychology Today.

«Нам всем нравится думать, что мы даем хорошие советы, и не зря. Мы думаем, что наши знания и опыт ценны и могут быть использованы для помощи другим», — начала психолог. Однако, дополняет Стейплз, озвучить рекомендацию корректно и действительно принести пользу другому человеку — очень трудная задача.

Если человек любит раздавать окружающим советы, то для начала психолог призвала не высказывать поспешное мнение о ситуации. «Задавайте вопросы, даже если вам кажется, что вы уже поняли суть проблемы. Особенно если вы уверены, что уже знаете, как поступить», — отметила Стейплз и порекомендовала не бросаться решать чужие проблемы, дав человеку возможность высказаться.

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«При решении проблемы осознайте, что ваша точка зрения имеет свои преимущества и ограничения», — сообщает психолог и рекомендует не забывать, что высказать совет легче, чем следовать ему. Даже если рекомендация действительно эффективная, Стейплз объясняет, что человек должен понять, как претворить совет в жизнь. Она добавила, что, чем конкретнее совет, тем лучше.

В заключение психолог заявила, что очень важно обращать внимание на ответную реакцию того, кому был адресован совет. «Дайте другу возможность ответить на ваш совет. Порадуйтесь, если он оказался для него полезным, но выразите поддержку, если он не согласился. Отбросьте желание навязать им свой образ мышления», — резюмировала она.

Ранее психолог назвала способ наладить здоровье и отношения с окружающими. Она объяснила, что эмоциональные проблемы могут вызвать физические заболевания.

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Елена Матвиенко
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