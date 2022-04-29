Блогерша показала способ визуально уменьшить талию за несколько секунд

The Sun: блогерша показала способ выглядеть стройнее в платье с помощью резинки для волос

Блогерша показала простой способ, который поможет визуально уменьшить талию за несколько секунд. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Как сообщается в материале, зачастую многим женщинам бывает трудно подобрать платье, крой которого соответствует особенностям их фигуры, например, скрывает округлый живот и подчеркивает линию талии. По этой причине юзерша с никнеймом midsizefashioninspo раскрыла метод, который позволит выглядеть стройнее в любом наряде.

По словам блогерши, все, что нужно для лайфхака — это небольшая резинка для волос. В первую очередь необходимо вывернуть платье наизнанку, а затем — собрать лишнюю ткань в области живота и закрепить ее с помощью резинки по принципу завязывания волос в хвост. После этого платье следует примерить и аккуратно распределить драпировку.

Упомянутый ролик стал вирусным: он набрал более 735 тысяч просмотров и 3,7 миллиона лайков. Лайфхак удивил пользователей сети, и они принялись благодарить автора в комментариях. «Прекрасная идея! И выглядит так красиво на тебе», «Пойду пробовать на вещах, которые мне велики», «Лучший совет!», «Потрясающе», — писали юзеры.

Ранее в апреле блогерша Зои Тоулсон показала способ превратить классическую рубашку в модный укороченный топ. Для этого девушка продела две стороны расстегнутой блузки через центр бюстгальтера и завязала их в узел. В результате юзерша получила стильный летний кроп-топ с глубоким V-образным вырезом.